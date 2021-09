Flávio Barbosa resolve e garante presença do Macedo na segunda eliminatória da Taça de Portugal

Dez anos depois, o Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros voltou a receber a festa da Taça de Portugal. A última vez foi a 16 de Outubro de 2011 frente à Naval, na terceira eliminatória, que só se resolveu nos penaltis com vitória para a equipa da Figueira da Foz.

Uma década passou e o Macedo foi mais feliz. Os comandados de Rafael Nascimento levaram de vencida o Forjães, emblema da série A do Campeonato de Portugal, por 1-0.

Os macedenses vinham de uma derrota frente ao Mirandela, no pontapé de saída do campeonato, já os minhotos traziam um triunfo folgado, 3-5, diante o Pedras Salgadas.

A vontade de oferecer uma vitória aos adeptos era grande por parte do colectivo macedense, que ainda sofreu para vencer. É que o Forjães ainda ameaçou a baliza à guarda de Pedro Fernandes, principalmente através do avançado Guerra, mas o guardião da casa respondeu sempre de forma segura.

O momento chave do jogo chegou aos 13 minutos. Dos pés de Cláudio Mendes saiu um cruzamento perfeito para área, onde apareceu Flávio Barbosa a cabecear de forma certeira.

Já perto do intervalo, os minhotos estiveram perto de restabelecer a igualdade, mas o corte providencial do defesa David Carvalho manteve o 1-0 no marcador.

Nos últimos 45 minutos, o Forjães entrou decisivo a inverter o resultado, no entanto esbarrou num Macedo muito ofensivo e esbanjador. Aos 86’, com a baliza escancarada, João Silva, que tinha entrado minutos antes, falhou uma clamorosa oportunidade de golo.

Os ânimos aqueceram nos últimos instantes do jogo e já depois do apito final. André Santos, árbitro do encontro, mostrou cartolina vermelha a Pereira, guarda-redes suplente do Macedo, e Nuno Simões, avançado do Forjães.

O Macedo segue para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal, agendada para o dia 25 de Setembro, juntamente com Rebordelo e F.C. Vinhais, que tinham ficado isentos da primeira fase.

A segunda eliminatória já conta com as 16 equipas da Liga SABSEG e na terceira entram os clubes da 1ª Liga.