Macedense e Mogadouro jogam em casa na terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Já está definido o calendário de jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.

O sorteio realizado esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, e ditou que o Grupo Desportivo Macedense (GDM) joga em casa com o ABC Nelas, segundo classificado da série C do Campeonato nacional da 2ª Divisão. Quanto ao Clube Académico de Mogadouro (CAM) também vai jogar em casa com o Candoso, líder da série A.

António Aires, técnico do GDM, considera que foi “um sorteio favorável” pelo facto de a sua equipa jogar em casa. Contudo, o treinador antevê um jogo difícil frente a um adversário com qualidade.

“O ABC Nelas é um adversário extremamente forte. Nestas últimas épocas o Nelas joga sempre a fase de subida. Será um osso duro de roer mas, o jogo será em Macedo e vamos fazer da nossa casa uma fortaleza”.

O treinador não esconde a vontade de continuar em prova mas ressalva que não é uma prioridade do clube. “Já disse em outras ocasiões que a taça é um objectivo secundário, que serve para dar mais minutos de jogo a mais atletas. No entanto, nós vamos dar o melhor para chegar à vitória”.

O factor casa também é destacado pelo técnico do Mogadouro, Artur Pereira, para a recepção ao Candoso. O treinador antevê dificuldades frente ao líder da série A. “Jogar em casa é sempre bom mas sabemos que o Candoso é uma equipa forte e que luta pela subida de divisão. Dentro das limitações que temos tido vamos fazer para passar a eliminatória”.

Artur Pereira depara-se com algumas limitações no plantel em termos de lesões e por questões burocráticas.

Os dois emblemas transmontanos integram o quadro de jogos da zona norte. Em prova vão estar, no total, 36 clubes, 35 do nacional da 2ª divisão e um do distrital.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal estão marcados para o dia 8 de Dezembro.