Mirandela sofre primeira derrota caseira para o campeonato

O S.C. Mirandela não perdia no São Sebastião, em jogos para o campeonato, desde o dia 9 de Outubro de 2017. No domingo, o Felgueiras quebrou o domínio caseiro dos alvinegros. A formação treinada por Ricardo Sousa venceu por uma bola a zero, na jornada 13 da série A do Campeonato de Portugal.

O resultado foi construído na primeira metade, aos 12 minutos, com um golo de Hélder Pedro. O extremo apareceu na direita e à entrada da área rematou rasteiro para o fundo da baliza.

O 0-1 manteve-se até ao intervalo, depois de uma primeira metade pobre em oportunidades de golo, num terreno de jogo propício à prática de futebol mais directo.

No segundo tempo o S.C. Mirandela entrou melhor, teve várias ocasiões para chegar ao golo, mas na frente de ataque faltou mais agressividade, pontaria e alguma objectividade. Varela (71’), Zaidu (75’), Kelvin (82’) e João Víctor já em tempo de compensação (90’+5’) desperdiçaram boas ocasiões.

Já depois de terminar o encontro, na zona dos balneários, o guarda-redes Marco Pinto e o defesa Renato Reis, que não tinha sido convocado, envolveram-se em acesas discussões com elementos do Felgueiras tendo mesmo chegado ao confronto físico. Os ânimos só acalmaram com a intervenção da PSP.