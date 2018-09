Mirandês vence Supertaça “Sílvio Carvalho”

O Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros recebeu, esta quarta-feira, a Taça “Sílvio Carvalho” da A.F. Bragança.

A prova, a primeira da temporada do futebol distrital, colocou frente a frente o vencedor da taça da época passada, o F.C. Vinhais, e o campeão da Divisão de Honra, o Mirandês.

A formação de Miranda do Douro, a competir no Campeonato de Portugal, não fez poupanças, apesar de o adversário militar num escalão inferior. Litcha foi a novidade no onze inicial, o avançado estreou-se com a camisola do Mirandês.