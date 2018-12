Pioneiros garantem passagem às meias-finais da taça distrital de futsal

Numa fase inicial o jogo esteve equilibrado mas o Alfandeguense acabou por quebrar fisicamente, já que a equipa treinada por Rute Carvalho tem tido dificuldades para treinar devido ao número elevado de lesões que têm afectado o grupo.

Já nos Pioneiros não faltam opções, especialmente para a baliza. Frente ao Alfandeguense foram cinco os guarda-redes que tiveram minutos de jogo com destaque para a estreia de Juan. O jovem guardião brasileiro esteve mesmo em evidência ao marcar de baliza a baliza o quarto tento dos brigantinos.

Diogo Fernandes voltou a ter um papel preponderante na equipa e a mostrar veia goleadora. O ala/pivot fez hat-trick, marcou três golos de rajada e colocou o marcador em 3-0.

“A nossa equipa tem trabalhado bem e está a crescer. Hoje só cometemos um erro defensivo. Mas a nossa equipa já apresenta uma dinâmica interessante”, referiu Ricardo Pires, técnico dos Pioneiros, no final do encontro.

No Alfandeguense reforços precisam-se, mas apesar do cenário complicado, Rute Carvalho acredita que no campeonato é possível largar o último lugar. “Vamos tentar recuperar jogadores. Estamos em último no campeonato mas a diferença pontual para o quarto e quinto lugar não é grande. Não está impossível. Temos que continuar a trabalhar”, disse a treinadora do Alfandeguense.

Além dos Pioneiros de Bragança seguem para as meias-finais o CASC Freixo, após o triunfo por 3-8 com o CSP Vila Flor, o Sp. Moncorvo, que venceu o Vale Madeiro por 4-6, e o Vimioso.