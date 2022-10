Rebordelo dá goleada, Mirandela e Carção alcançam vantagem

A prova rainha do futebol distrital arrancou no sábado com o jogo entre G.D. Moncorvo e C.A. Macedo de Cavaleiros. O encontro realizado no Estádio Engenheiro José Aires terminou com um nulo no marcador, deixando a eliminatória em aberto para a segunda mão.

Quem não deixou créditos por mãos alheias foi o Rebordelo. Os comandados de Nuno Loureiro aplicaram “chapa 7” aos Estudantes Africanos e têm praticamente garantida a passagem aos quartos de final da competição.

Foram quatro os goleadores de serviço. Marinho estava inspirado e fez hat-trick (32’, 34’, 37’), Tony facturou duas vezes (4’, 24’), Betinho (12’) e Flávio (77’) também marcaram.

E no regresso às competições distritais, o S.C. Mirandela recebeu e venceu o F.C. Vinhais por 3-0. Moubarak abriu o activo no Estádio São Sebastião aos 11 minutos, Edilzo fez o 2-0 aos 53’ e Lorenzo fechou a contagem, 3-0, aos 90’+1.

No dérbi concelhio da pré-eliminatória, o Carção venceu no terreno do Argozelo por 0-2. O triunfo foi construído na primeira metade com golos de Léo (6’) e Nuno Machado (11’).

A segunda mão da pré-eliminatória da Taça Distrital da A.F. Bragança joga-se no dia 6 de Novembro.

Foto de SCM