Rui Muga vence "Trail Bilica" em Vimioso

O pódio em masculinos ficou completo com Pedro Rodrigues, também do CAM, e Joaquín Vara do Triatlón Duero na segunda e terceira posição, respectivamente.

Em femininos, Rosa Madureira, do FC Penafiel, foi a grande vencedora do trail longo, com 1:48:24, seguida da espanhola Cristina Arias, no segundo lugar, e Luísa Preto (Grupo Desportivo de Bragança) no terceiro.

No trail curto, de 12 km, Carlos Lopes (CAM) venceu em masculinos. No segundo lugar ficou José Carvalho (CAM) e no terceiro Aires Sousa (FC Penafiel).

No sector feminino a vencedora foi Lucinda Moreiras (G.D. Bragança), com 1:00:30, seguida de Eva Fernandes (Ginásio Clube de Bragança) e Delmina Romão (G.D. Bragança).

O "Trail Bilica" contou com cerca de 150 atletas e foi organizado pela Associação Amartes em parceria com a Junta de Freguesia de Vimioso e a Associação de Atletismo de Bragança.

Rui Muga, Lucinda Moreiras, Eva Fernandes e o “ironman” Alexandre Dias, natural de Vimioso, foram os padrinhos da prova.