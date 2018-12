Técnico mirandelense quer singrar no futebol austríaco

Michael Santulhão, tem 36 anos, é natural de Mirandela e integra o quadro técnico das equipas de formação do SV Áustria Salzburgo, na Áustria.

O treinador tem dupla nacionalidade, portuguesa e alemã, viveu até aos 14 anos na Alemanha, fixando-se, mais tarde, em Mirandela, com 14 anos.

À semelhança de outros técnicos tem uma vida toda ligada ao futebol. Foi jogador e no S.C. Mirandela jogou até aos 18 anos. Michael foi mesmo campeão distrital de juniores e integrava um plantel que contava com Rui Borges, actual treinador dos alvinegros, e o guarda-redes Eduardo Carvalho, que defende as redes do Vitesse, da Holanda.

“Lembro-me de termos sido campeões e que passados 15 anos o Mirandela voltava a marcar presença num nacional. Nessa altura a equipa era treinada por Gilberto Gomes. Foi uma passagem muito enriquecedora”, recordou o técnico.