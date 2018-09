Torneio de Voleibol trouxe a Bragança mais de duas centenas de atletas

O voleibol foi a modalidade rainha, no passado fim-de-semana, na cidade de Bragança. Cerca de 200 atletas participaram na segunda edição do Torneio de Voleibol de Bragança, depois de em 2017 ter contado com pouco mais de meia centena.

Sport Vila Real e Benfica, Real Clube Senhorense, Sport Clube de Vila Real, Escola Secundária Alves Martins (ESAM), Sporting Clube de Arcozelo, S.C.Mirandela, Famões Clube Atlético, Academia de Voleibol de Vila Real e Clube Académico de Bragança, clube anfitrião, participaram no torneio nos escalões de cadetes, iniciados e juniores femininos.

Os jogos, 45 no total, decorreram no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, Escola Emídio Garcia e Abade de Baçal.