Torneio interno de kickboxing prepara nova temporada

A prova contou com 30 atletas, num total de 17 combates, na disciplina de light-contact.

A preparação da próxima temporada já está em marcha e o torneio foi importante na avaliação física e competitiva dos atletas.

“O objectivo foi, principalmente, o convívio entre os atletas de Bragança e Macedo, para além de poderem pôr em prática o que têm aprendido nos treinos. Com a realização deste torneio pudemos saber com quem podemos contar para a próxima época”, explicou Luís Durão, técnico da ADCMC/CCN.

O torneio interno contou com os atletas internacionais Paulo Pires e Fabrice Fernandes. Paulo Pires estrou-se, em Setembro deste ano, no Campeonato do Mundo da Wako, em Itália, na disciplina de light-contact -57 kg.

Quanto a Fabrice Fernandes sagrou-se campeão do mundo de kickboxing, nas disciplinas de Light-Contact e Points Fighting, em seniores -71 kg, este mês, em Buenos Aires, na Argentina.