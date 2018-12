Treze jogadores do Carção e FC Carrazeda foram detidos pelo SEF

As detenções resultaram de duas acções de fiscalização aos dois clubes da Associação de Futebol de Bragança. Foram identificados 37 jogadores estrangeiros, “resultando na detenção de 13 cidadãos estrangeiros por permanência irregular em território nacional e na notificação de 14 para abandono voluntário do país”, como se pode ler no comunicado do SEF.

“Foi ainda solicitada a presença da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens por terem sido detetados três menores estrangeiros, maiores de 16 anos, nas instalações dos clubes”.

Os detidos foram presentes hoje nos Tribunais de Miranda do Douro e Vila Flor, sendo que os cinco jogadores do Carção ficaram sujeitos a termo de identidade e residência e apresentações periódicas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.