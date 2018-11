Vitória caseira na I Noite de Boxe em Mirandela

Diogo Esteves esteve em destaque ao conseguir um triunfo caseiro. O atleta mirandelense venceu Gil Martins do SC Braga no último combate da noite, de três assaltos.

Com lotação esgotada, a noite começou com o combate entre duas atletas do GCM: Joana Teixeira e Mariana Gafanha.

Seguiu-se o atleta Samandar, campeão nacional de light-contact, muaythai e promessa jovem do futuro, Mário Gomes, Rita Melo, que viu a sua adversária desistir poucos segundos depois de ter iniciado o primeiro assalto, e Ana Pinto.

“A sala esteve cheia, os combates foram bons e como treinador estou muito satisfeito com os meus atletas”, disse José Pina do GCM.

O clube mirandelense apresentou-se com oito atletas numa gala, que à última da hora teve a ausência de dois atletas do F.C. Porto.

A qualidade dos combates foi destacada por Orlando Pires, vereador do desporto, que considera a iniciativa importante para “promover a modalidade e a própria cidade de Mirandela”.

Mário Gomes, Samandar, Mariana Santos, Ana Pinto, Rita Melo, Diogo Esteves, Joana Teixeira e Mariana Gafanha foram os atletas mirandelenses que combateram na I Noite de Boxe.

Já no próximo fim-de-semana, o Ginásio Clube Mirandelense vai participar na Taça de Portugal de kickboxing, em Guimarães.