Vitória flaviense fabricada na primeira metade

Os brigantinos perderam na recepção ao Grupo Desportivo de Chaves. 0-2 foi o resultado do encontro com os flavienses a construírem a vitória na primeira metade do jogo. Sávio rubricou o primeiro da equipa azul-grená aos 26 minutos e Abel Veloso apontou o segundo, de penálti, aos 39’.

Os forasteiros tiveram sempre o controlo do encontro e aos 80’ falharam um penálti. Seco, jogador natural de Bragança que veste as cores dos “Valentes Transmontanos”, não conseguiu bater o guarda-redes da casa, Bruno Faria.

Os da casa tentaram em jogadas de contra-ataque chegar com perigo à baliza do Chaves e na primeira metade, aos 19’, Dani ainda marcou para o GDB mas o golo foi anulado, tal como o dos flavienses aos 44’.

O GDB é oitavo classificado com quatro pontos. Quanto ao G.D.Chaves é terceiro com sete pontos.

Na próxima jornada os brigantinos jogam fora com o Caçadores das Taipas enquanto os flavienses recebem o Varzim.