Vitória sofrida

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, no domingo, o Santa Comba da Vilariça por 1-2, num jogo a contar para a jornada 9 da Divisão de Honra Repsol Gás da A.F. Bragança.

Foi um triunfo sofrido num jogo de bastantes dificuldades para os brigantinos, apesar de o GDB ter chegado à vantagem aos 23 minutos através do brasileiro Adão.

O Vilariça tirou proveito do factor casa e do facto de estar habituado a jogar em piso de terra batida para fazer frente ao líder do campeonato. Sempre muito acutilante, a formação de Carlitos chegou ao empate, colocando justiça no marcador. André igualou o encontro (1-1) aos 46’, e fez tremer os brigantinos.

O minuto 82 trouxe tranquilidade ao Bragança. Roma apontou o golo da vitória (1-2) e garantiu o triunfo fora de portas.

O Bragança reforçou a primeira posição na tabela classificativa, tem agora 25 pontos, e na próxima jornada recebe o C.A. Macedo de Cavaleiros.