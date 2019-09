IV Jornadas da Diabetes do Nordeste Transmontano

Programa científico

DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019

09h - 09h30h Abertura do secretariado

09h30 - 11h 1.ª mesa - 90 min.

SAÚDE DA MULHER COM DIABETES

Moderação: Dr.ª Joana Freire (Interna MGF da ULSNE - Coordenadora Concelhia da Diabetes - UCSP Santa Maria)

Palestrantes:

- Dr.ª Maria Manuel Sampaio (Ginecologia e Obstetrícia - Hospital CUF - Porto)

Contraceção na mulher com diabetes tipo 1 - 20 min.

- Dr.ª Cláudia Nogueira (Endocrinologia - CHTMAD)

Vigilância da grávida com diabetes tipo 1 - 20 min.

- Dr.ª Eva Lau (Endocrinologia - Hospital de S. João)

Diabetes Gestacional: critérios de diagnóstico, referenciação e tratamento - 20 min.

- Dr.ª Joaquina Baltazar (Ginecologia e Obstetrícia - ULSNE, Hospital de Bragança)

Menopausa na mulher com diabetes - 20 min.

Discussão - 10 min.

11h - 11h30 Café

11h30- 12h15 SIMPOSIUM - Apoio Aliança Boehringer - Lilly

12h15 - 12h45 Sessão de boas vindas

13h - 14h Almoço de trabalho (Refeitório do Instituto Jean Piaget Nordeste)

14h - 14:45h SIMPOSIUM - Apoio MSD

14h45 - 16h 2.ª mesa - 75 min.

INSULINOTERAPIA

Moderação: Dr. Jorge Cruz (MGF da ULSNE - Coordenador Concelhio Diabetes - UCSP Mirandela)

- Dr. Daniel Braga (Endocrinologia) - Apoio Lilly

Quando e como “insulinizar”

16h - 16h15 Café

16h15 - 17h30 WORKSHOPS - 90 min.

Auditório Grande - Enfermeiros

Moderação: Enf.ª Maria Céu Lopes (Coordenadora Concelhia da Diabetes - UCSP Alfândega da Fé) e Enf.ª Cláudia Miguel (Coordenadora Concelhia da Diabetes - UCSP Mogadouro)

Formadoras:

- Enf.ª Sara Pinto (Enf.ª Chefe do Serviço de Endocrinologia da Unidade do Pé Diabético do CHUP)

Abordagem prática do pé diabético: do rastreio ao tratamento da ferida

- Enf.ª Carla Rocha (Enf.ª Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica da Unidade de Endocrinologia Pediátrica do CMIN)

Manuseamento das bombas infusoras de insulina

Auditório Pequeno - Médicos

Moderação: Dr.ª Galyna Mendes (MGF da ULSNE - Coordenadora Concelhia Diabetes - UCSP Torre de Moncorvo)

Formador: Dr. Paulo Subtil - Medicina Interna CHTMAD

17h30 Encerramento do 1.º dia de trabalhos

DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019

09h - 09h30 Visita aos Pósteres

09h30 - 10h30 3.ª mesa - 60 min.

NEFROPATIA DIABÉTICA

Moderação: Dr. Rui Magalhães (Interno MGF da ULSNE - Coordenador Concelhio Diabetes - UCSP Santa Maria) e Dr. Rui Costa (Nefrologia - ULSNE e Hospital de Braga)

Palestrantes:

- Dr. José Clemente (MGF da ULSNE, Clínicas TECSAM)

Prevenção primária: o rim da pessoa com diabetes - 25 min.

- Dr. Pedro Azevedo (Nefrologia - Clínicas TECSAM)

Prevenção secundária e nefropatia estabelecida: critérios de referenciação - 25 min.

Discussão - 10 min.

10h30- 11h Café

11h - 12h 3.ª mesa - 60 min.

NEFROPATIA DIABÉTICA (cont.)

Moderação: Enf.ª Sílvia Esteves (Coordenadora Concelhia Diabetes - UCSP Macedo de Cavaleiros)

Palestrantes:

- Enf.ª Ângela Prior (Enf.ª Responsável do Serviço de Nefrologia/ Unidade de Hemodiálise ULSNE) e Enf.ª Alcina Ferro (Enf.ª do Serviço de Nefrologia/ Unidade de Hemodiálise ULSNE)

A pessoa com diabetes em programa de hemodiálise: integração de cuidados

- Dr.ª Rosária Rodrigues (Coordenadora do Serviço de Nutrição e Alimentação da ULSNE)

Intervenção nutricional no doente com nefropatia - 25 min.

Discussão - 10 min.

12h - 13h Comunicações Orais

13h - 14h Almoço de trabalho (Refeitório do Instituto Jean Piaget Nordeste)

14h - 15h 4.ª mesa - 60 min.

MESA REDONDA DA EQUIPA UCF DIABETES DA ULSNE

Moderação: UCF Diabetes da ULSNE

- Dr.ª Elisa Tomé (UCF Diabetes da ULSNE)

Alterações da glicémia no internamento - atualização - 15 min.

- Enf.ª Margarida Parra Pires (UCF Diabetes da ULSNE)

Novas tecnologias e legislação na diabetes - 15 min.

- Dr.ª Joana Vicente (UCF Diabetes da ULSNE)

Logística dos indicadores: reflexão - 15 min.

- Prof.ª Eugénia Anes (IPB Bragança)

Projeto NoRisk Diabetes - 15 min.

15h - 16h 5.ª mesa - 60 min.

TERTÚLIA DOS INTERNOS DA ULSNE

Moderação: Dr. Miguel Rebelo (Interno MGF - UCSP Macedo de Cavaleiros)

Intervenientes:

- Especialista: Dr.ª Conceição Bacelar (Endocrinologia - Hospital Geral de Santo António)

Internos:

- Dr.ª Ana Luísa Ribeiro (Interna MGF)

- Dr. Ricardo Brás (Interno MGF)

- Dr. Rui Ramos (Interno MGF)

- Dr.ª Filipa Rodrigues (Interna Medicina Interna)

- Dr.ª Andreia Diegues (Interna Medicina Interna)

- Dr.ª Rita Silva (Interna Medicina Interna)

16h - 16h30 Sessão de Encerramento / Entrega de prémios

