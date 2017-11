Ana Sabina resolve

Ana Sabina foi decisiva já que apontou o único golo do encontro e que garantiu a vitória da formação brigantina.

O resultado podia ter sido mais expressivo não fosse a falta de pontaria da turma de Bragança. Na primeira metade os Pioneiros levaram três bolas ao poste e o golo da vitória só apareceu nos últimos 20 minutos.

Já o Vimioso ficou pelo caminho ao perder com o Tirsense por 8-1 tal como o Santo Cristo que averbou uma derrota por 8-0 com o CDRC Tebosa.