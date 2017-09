CAB prepara 1º Torneio de Voleibol de Bragança

A prova vai trazer à capital de distritos participantes de várias localidades do país e até da vizinha Espanha. “Convidámos equipas espanholas e estamos à espera da resposta. Contamos ter quatro equipas por escalão, ou seja 16”, referiu Pedro Jacinto, treinador do CAB.

Os participantes vão competir em infantis, iniciados, juvenis e juniores e serve para as atletas do CAB ganharem ritmo competitivo para a nova temporada.