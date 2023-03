Catarina Dias vence em Espanha e GCM conquista terceiro lugar na primeira etapa da Liga FNKDA

Catarina Dias, atleta do Ginásio Clube Mirandelense, venceu, no sábado, em Bilbau, Espanha, o combate de K1 Rules. A atleta transmontana derrotou a espanhola Liz Morinigo no primeiro assalto por KO.

Também no sábado, o GCM participou, em Aveiro, na primeira etapa da Liga FNKDA em KL (Tatami) com 15 atletas da formação. O clube mirandelense conseguiu o terceiro lugar por equipas numa prova que contou com cerca de 200 atletas.

“Foi um fim-de-semana de ouro para o Ginásio Clube Mirandelense”, disse a treinadora, Sónia Pereira.

Tiago Coutinho, Matilde Silva, Francisco Bessa, Guilherme Pereira, Mariana Gafanha, Pedro Peres Tomás Teixeira, Telmo Guerra, Francisco Teixeira, Diogo Meireles, Flor Teixeira, Afonso Teixeira, Joana Teixeira, Tiago Correia e Wilson Xavier representaram o GCM em Aveiro.

Fotos de GCM