O técnico, de 29 anos, volta ao “clube do coração” para dar continuidade ao sonho iniciado da época 2020/2021, quando em Dezembro assumiu o comando técnico do plantel sénior face à saída de Marco Móbil. “De um sonho não quero só metade. Da última vez cumpri o sonho de treinar o clube do meu coração, mas agora é altura certa no contexto certo. No passado sabemos a forma como entrei e quero cumprir o resto do sonho”, afirmou Rafael Nascimento ao Nordeste.

O treinador conhece bem os cantos à casa e acredita que é a pessoa certa para afirmar os brigantinos no Campeonato de Portugal. “É algo que faz sentido para os dois lados. É o projecto que preciso neste momento. Acredito que sou a pessoa certa no lugar certo, no sítio que bem conheço. Vamos fazer o melhor pelo clube porque ninguém quer mais do que eu o sucesso deste clube”.

O GDB está de regresso ao Campeonato de Portugal, uma competição que volta a ser reestruturada. A prova passa a ser disputada por 56 equipas, em vez das 60 da temporada passada, divididas por quatro séries de 14 clubes cada. Os seis últimos classificados descem aos distritais, enquanto os dois primeiros de cada grupo vão formar dois campeonatos de quatro clubes, dos quais sobem à Liga 3 os dois primeiros de cada um.

Rafael Nascimento reconhece que as mudanças trazem dificuldades às equipas, mas o objectivo é afirmar o Bragança nos nacionais. “Aquilo que queremos, independentemente do modelo competitivo, este seja um ano de afirmação do Bragança no Campeonato de Portugal. Sabemos que o contexto é difícil, como tem sido nos últimos anos. Estas mudanças estruturais dos campeonatos acabam por não dar estabilidade, mas a federação tem algo no horizonte e temos que respeitar”.

E no regresso ao Campeonato de Portugal, Rafael Nascimento pretende um lote de jogadores “com qualidade e uma mentalidade forte”. O treinador já está a estudar o dossier das renovações e sofre reforços têm que “acrescentar valor e que acima de tudo ter a mentalidade certa”. “Sabemos que o contexto é difícil mas contextos difíceis formam homens fortes e aquilo que queremos, acima de tudo, é que quem venha para o Bragança acredite no projecto, acredite em nós”, concluiu.

Capelo, Francisco Estanga, Nuno Silvano, Helton, Kika e os guarda-redes André Reis e Lombo devem prolongar o vínculo ao clube, mas Rafael Nascimento não confirmou se vão ou não renovar.

Na temporada transacta, Rafael Nascimento orientou o C.A. Macedo de Cavaleiros até Dezembro, mas a crise de resultados acabou por ditar a saída do técnico.

Agora tem em mãos a missão de garantir a manutenção do GDB no quarto escalão do futebol nacional, o Campeonato de Portugal.

A pré-época do G.D. Bragança tem início previsto para a segunda semana de Agosto. O Campeonato de Portugal tem pontapé de saída marcado para 18 de Setembro.