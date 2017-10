Edra resolveu

A jogar em casa emprestada, devido às obras de instalação do sintético no Campo Valentim Guerra, o Sendim venceu por 1-0 o Vila Flor SC.

O jogo foi bastante equilibrado com a turma da casa a ter dificuldades para chegar com perigo à baliza adversária face à consistência defensiva da formação treinada por Nuno Lima.

O Vila Flor deixou bons indicadores e mostrou uma equipa muito compacta e competitiva.

O único golo do encontro foi apontado ao minuto 35 por Edra. O defesa central apareceu na área a corresponder da melhor forma a um cruzamento de Branquinho para a área.

O Vila Flor SC reagiu bem e a levar perigo à baliza de Latas, mas sem efeitos no resultado.

Já perto do final do encontro o Vila Flor SC viu um golo anulado a Filipe. O árbitro de jogo assinalou fora de jogo, uma decisão que gerou protestos no banco dos forasteiros.