Eficácia forasteira deu goleada

É caso para dizer que foi uma jornada para esquecer para o Clube Académico de Mogadouro. Os comandados de Artur Pereira sofreram uma derrota caseira bastante pesada, 3-10 com o São Mateus.

Aos academistas faltou pontaria e do outro lado esteve um guarda-redes bastante inspirado que negou várias vezes o golo aos da casa, com excepção dos remates de Vítor Hugo, Patrick Simão e Nelson Moreira. Foram três golos insuficientes para contrariar a eficácia dos forasteiros.

Depois de uma primeira metade equilibrada, a resposto do Mogadouro à desvantagem no marcador surgiu com o tento de Vítor Hugo. Mas, a verdade é que os últimos 20 minutos foram desastrosos para os locais. O São Mateis chegou com naturalidade à goleada. Destaque para André pessoa que marcou cinco vezes.