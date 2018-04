Escolares do Clube Académico de Bragança vencem na Madeira

A formação de escolares do CAB fez o pleno na viagem à Madeira no V Torneio de Hóquei em Patins do C.D. São Roque. Os brigantinos terminaram a prova só com vitórias nos cinco jogos realizados: 12-0 São Roque, 4-1 HC Madeira, 1-16 C. Albergaria, 0-4 GD Estreito e 2-1 Azeitonense.