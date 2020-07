FPF certifica formação de nove clubes do distrito de Bragança e o Macedo chega às 4 estrelas

No futebol, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conseguiu mais duas estrelas, somando agora 4 no total. É o único emblema do distrito a conseguir o número mais elevado.

O Grupo Desportivo de Bragança manteve o estatuto de Entidade Formadora Certificada mas tem, este ano, apenas 3 estrelas.

Também conseguiram 3 estrelas a A.D.S.P. Vale do Conde, G.D. Moncorvo, Escola Crescer e Montes Vinhais.

A colectividade vinhaense conseguiu pela primeira vez a certificação o que para Nuno Fernandes é “claramente um motivo de orgulho”.

“Denota competência e interesse da direcção em salvaguardar os interesses da Montes de Vinhais ADJA e de todos os atletas que fazem parte dos nossos quadros. Para nós, Montes de Vinhais, que somos um clube essencialmente formador sermos premiados com esta certificação, 3 estrelas, é um reforço qualitativo do trabalho que estamos a desenvolver e um motivo para ano após ano tentarmos elevar as nossas competências”, acrescentou o presidente da Montes Vinhais.

No futsal, CSP Vila Flor e Alfandeguense obtiveram 3 estrelas, depois das 2 conseguidas em 2019.

Emílio Almendra, responsável do clube de desporto do CSP Vila Flor, diz que se trata de “um reconhecimento formal da qualidade na formação dos atletas” e já pensa em conseguir as 4 estrelas.

A mesma ideia é partilhada por Maria Manuel Silva no que diz respeito à Associação Recreativa Alfandeguense. “É o reconhecimento de um trabalho e de um esforço muito grande para formar técnicos e, sobretudo, atletas. A certificação reflete a aposta forte que fizemos no futsal, a intenção de a profissionalizar o mais possível, tendo em conta os nossos limites, para que os nossos jovens tenham as melhores condições possíveis para uma prática desportiva organizada e competitiva que os atraia e motive, que os estimule a superarem-se e a tornarem-se atletas mais completos”, destacou a presidente do Alfandeguense.

Para Maria Manuel Silva o reconhecimento ‘3 estrelas’ resulta do trabalho e “da ambição da direcção anterior liderada pelo Ricardo Castilho”.

Já o Santo Cristo foi certificado como Centro Básico de Formação.