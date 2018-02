G.D. Cachão e G.D. Bragança vencem Torneio de Abertura

O Complexo Desportivo de Alfândega da Fé recebeu, no sábado, a final do Torneiro de Abertura de Iniciados e de Juniores da A.F. Bragança.

Em iniciados, o Grupo Desportivo Cachão levou de vencida o Grupo Desportivo de Bragança com o resultado de 6-3.

Um jogo que se pautou pelo equilíbrio, conseguindo o Cachão fazer a diferença na eficácia.