GDB com queixas da arbitragem

Com 1-1 no marcador, Landinho marcou o segundo do GDB que acabou por ser anulado segundo árbitro por fora de jogo. Um lance muito contestado pelos brigantinos.

“No momento do remate o Landinho está em jogo e a bola é desviada pelo defesa deles”, disse Tony, técnico do GDB.

Já perto do final do encontro (86’) o central Carvalho foi expulso, viu vermelho directo. Um lance que resultou no segundo golo apontado de grande penalidade.

“Aconteceram coisas muito estranhas. Uma falta a nosso favor que é transformada numa grande penalidade. Não acredito que o árbitro errou de propósito mas são dois lances que ditaram o resultado. Há imagens do jogo e falam por si. Já as vimos mais que uma vez”, acrescentou o treinador.

Quanto ao golo do GDB foi apontado por Nixon. O ponta de lança voltou a fazer o gosto ao pé, depois de ter marcado o segundo tento da vitória do Bragança frente ao Mirandela, na jornada 3.

No plantel, Ximena e Serginho estão em franca recuperação e tudo aponta para o regresso aos treinos dos dois jogadores já na próxima semana. Quanto ao avançado Fábio fracturou um pé e vai ficar de fora cerca de dois meses.