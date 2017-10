GDB e Jorge Nogueira obrigados a pagar mais de 15 mil euros de indemnização a António Ramos

Segundo o despacho de pagamento de indeminização emitido na passada sexta-feira, em complemento da sentença proferida a 27 de Julho deste ano, o tribunal decidiu condenar o GDB e Jorge Nogueira “por litigância de má-fé a pagar, solidariamente,” a António Ramos uma indeminização no valor global de 15,328 euros.

No entanto, o processo ainda não transitou em julgado e está sujeito a recurso.

Recordamos que a 27 de Julho deste ano o Tribunal de Bragança julgou improcedente a acção principal interposta por Jorge Nogueira e pelo GDB, por alegadas irregularidades nas eleições de 2013, contra a actual direção da AFB presidida por António Ramos.

O processo das eleições da AFB já se arrasta no tribunal desde junho de 2013.