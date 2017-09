Hugo Ribeiro e Angélica André vencem em Mirandela

A prova a contar para o Circuito Nacional de Águas Abertas correu de feição a Hugo Ribeiro que cortou a meta com 40.13,63 minutos, ficando à frente de Mário Bonança (Sporting CP) com 40.19,85 e Rafael Gil (S.L. Benfica) com 40.22,81, líder do circuito nacional.

“É uma prova que tem evoluído muito em termos organizativos. Não é a primeira vez que venho a Mirandela. É uma prova sem corrente, sem ondulação e é bom para quem se quer iniciar. Já ganhei três etapas, ma será difícil vencer o circuito. Vou lutar pelo segundo pelo menos”, referiu Hugo Ribeiro.

Em femininos, Angélica André (Clube Fluvial Portuense), líder do circuito nacional superiorizou-se no rio Tua com 41.01,40 à frente da colega de equipa Vânia Neves (42.15,74) e de Soraia Ribeiro (Estrelas S. João de Brito) com 43.33,43.

Na prova dos 1500 metros, Inês Martins (Clube Fluvial Portuense) venceu em femininos e Dinis Leal (Clube Aquático Pacense) em masculinos.

Os atletas da casa destacaram-se nos 400 metros, prova que se realizou pela primeira vez. Ana Bento (S.C. Mirandela) triunfou em femininos e Tomás Martins (S.C. Mirandela) em masculinos.

A VII Travessia do Rio Tua – Mirandela 2017 contou com mais uma centena de nadadores, de vários pontos do país, e pontuou, pela primeira vez, para o Circuito Nacional de Águas Abertas.

A prova foi organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste em parceria com o Município de Mirandela e o SCM.