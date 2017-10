Mirandelenses iniciam campeonato nacional de ténis de mesa com dupla vitória

Depois da conquista da Supertaça José Manuel Amaro, no dia 30 de Setembro, o CTM Mirandela iniciou o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina com uma dupla vitória.

Na jornada inaugural, realizada no sábado, as mirandelenses receberam e venceram a formação do GDCP Madalena por 4-0.

Anastasiia Golubeva, Inês Assunção e Liu Yangzi não deram qualquer hipótese às açorianas. O CTM começou por vencer o jogo de pares com a dupla Golubeva/Assunção a derrotar Carolina Lacerda/Maria Luís pelos parciais de 11-3, 11-5 e 11-6.

No domingo, a formação da cidade do Tua somou mais um triunfo desta vez frente ao GDSR Toledos pelos mesmos números, 4-0.

O CTM Mirandela inicia assim o campeonato de forma positiva e com o objectivo de conquistar o 20º título nacional.

Na próxima jornada, marcada para o dia 28 de Outubro, as transmontanas jogam em Viseu com o AE Mundão.