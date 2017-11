Mogadouro segue para 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Artur Pereira deixou de fora Ricardo Rodrigues, Nelson Moreira, Ricardinho, Bruno Pereira, Patrick Erick e o guardião Ervilha no sentindo de dar mais minutos a jogadores menos rodados no campeonato, casos de Ipi e dos juniores Daniel, Zé Pedro e Vasco. Ainda assim, o técnico do CAM não abdicou dos goleadores Patrick Simão, Miguel Castro e Vítor Hugo.

Patrick Simão apontou o primeiro golo do Mogadouro. O 1-0 prevaleceu até ao intervalo. Na segunda metade, o Penaverdense chegou à igualdade mas Daniel e Miguel Castro acabaram por resolver o encontro, garantindo a vitória da equipa transmontana.