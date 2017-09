Mogadouro vence na apresentação aos sócios

Os golos da turma da casa foram apontados por Patrick Simão, que fez hat-trick, Vítor Hugo e Bruno Pereira. Do lado da formação espanhola Manu bisou.

Ao intervalo o marcador assinalava 2-2, mas na segunda metade os academistas resolveram o encontro.

O plantel do Mogadouro para a nova temporada conta com Pina, Ervilha, Ricardo Rodrigues, Igor, Vasco, Ipi, Bruno Morais, Zé Pedro, Patrick Simão, Bruno Pereira, Miguel Castro, Nelson Moreira, Vítor Hugo, Patrick Erick, Pablo Henrique, Ricardinho Júnior e Daniel Matheus.

O CAM manteve a maioria dos jogadores da temporada passada tendo contratado apenas três atletas, Patrick Simão (ex-G.D. Macedense), Ricardo Rodrigues (ex-G.D. Macedense) e o brasileiro Daniel Matheus.

O Mogadouro vai iniciar o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão em casa, no sábado (dia 23), em casa frente ao Desportivo da Ordem.