Números enganadores

Ainda sem os reforços contratados para esta temporada, os brasileiros Ari e Riquinho, os Pioneiros estiveram a um bom nível na primeira metade e não faltaram oportunidades para marcar. Carlos, Diogo e Alexandre tiveram nos pés ocasiões soberanas de golo. Já a turma da casa foi mais eficaz e ao intervalo vencia por 2-0.

No segundo tempo, os Pioneiros deram uma boa resposta mas não se traduziu em golos. Foram os da casa a marcar consolidando o triunfo por 4-0.

A equipa do distrito de Bragança é última sem pontuar decorridas que estão duas jornadas. No sábado, dia 7, segue-se o encontro com o CR Candoso.

O Valpaços Futsal lidera o campeonato com seis pontos.