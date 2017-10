Octávio Aires vence VIII BTT dos Gorazes

Com a organização do Monóptero Bikers, a vila de Mogadouro recebeu, no domingo, a segunda prova do Open Regional de Maratonas de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, onde competiram 135 betetistas.

Octávio Aires subiu ao lugar mais alto do pódio. O macedense da Vimont concluiu os 65 km da maratona em 02:56:27. As temperaturas elevadas complicaram a tarefa do atleta.

“Era uma prova um pouco difícil com ‘um rompe pernas’ constante. O calor e o pó tornaram o traçado ainda mais difícil. Isolei-me do restante grupo a partir dos cinco quilómetros. Depois tive a companhia do Ricardo Vilela e a partir do 30 km seguimos juntos até ao final, conseguindo a vitória na minha categoria e na geral”, explicou o vencedor.

O pódio ficou completo com António Gomes (CTM Vila Pouca/ Bike) na segunda posição e com Carlos Lopez (Transportes Chelma Bol) no terceiro posto.

Na meia-maratona, Ruben Sousa (Pedras Bikers Team) foi o vencedor da segunda prova do Open seguido de Fernando Gonçalves (CTM Vila Pouca /Bike) e do espanhol Óscar Mestre no segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A terceira prova está agendada para o dia 22 de Outubro, em Vinhais.