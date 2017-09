Ovídio Linhas vence primeira prova do Open Regional de XCM

Já começou o Open Regional de Maratonas de XCM 2017 da Associação de Ciclismo de Bragança, este ano apenas com quatro provas.

A competição arrancou com a Maratona Vimont, no Vilar do Monte, em Macedo de Cavaleiros.

Ovídio Linhas foi o vencedor após um percurso de cerca de 70 km pouco técnico mas com subidas bastante íngremes.