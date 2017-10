Paredes perde no pontapé de saída do Nacional de Juniores femininos

Não começou bem a época para a equipa brigantina. As locais entram nervosas no jogo e pouco assertivas. Um estado aproveitado pela turma de Viana do Castelo para se impor no jogo.

Érica deixou o primeiro sinal de perigo ao minuto três e aos 14’ Marta teve que se aplicar na baliza para evitar o golo. Da ameaça à concretização passaram dois minutos, Kelly fez o 0-1. O Paredes reagiu com remate de Jéssica, mas sem efeito.

Na segunda metade, as forasteiras dilataram o resultado com um bis de Érica (51’ e 54’).

As brigantinas ainda tiveram oportunidade para chegar ao golo. Destaque para duas boas ocasiões de Jéssica, primeiro aos 20 a rematar rasteiro fazendo a bola passar junto ao poste e, depois, aos 48’ com a bola a sair por cima da baliza do Âncora Praia.

Na próxima jornada, marcada para sábado, dia 28, a AD Paredes joga fora com o Rio Ave.