Persistência dos locais deu empate

Patrick Simão, que bisou, Vítor Hugo, Bruno Pereira e Patrick apontaram os golos da formação transmontana.

Os academistas estiveram a vencer por 0-3 mas, ainda antes do intervalo, a equipa da casa conseguiu chegar à igualdade (3-3).

Determinados a arrecadar três pontos, os comandados de Artur Pereira mostraram que não tinham ido a Leça da Palmeira em passeio. No entanto, a persistência dos locais deu frutos terminando o encontro com um 5-5 no marcador.

Decorridas duas jornadas, o Mogadouro é segundo classificado com quatro pontos e na próxima jornada, marcada para sábado (dia 7), joga em casa com o São Mateus.

O líder da série B é o Caxinas com seis pontos, após o triunfo, no sábado, por 3-4 com o Póvoa Futsal.