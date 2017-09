Pioneiros com baixas para a jornada inaugural

Os brasileiros Riquinho e Ari ficam de fora por questões burocráticas, já Carlos Pires falha o pontapé de saída da nova temporada por lesão.

Os Pioneiros de Bragança preparam esta semana o confronto com o Fafe depois de terem perdido a Taça Transmontana para o Carrazedo de Montenegro. A equipa da A.F. Vila Real venceu por 9-2 num jogo realizado, no sábado, em Valpaços.

O troféu resulta de uma parceria entre a Associação de Futebol de Bragança e a congénere de Vila Real. Recordamos que as duas entidades já realizaram, este ano, a Taça Transmontana de Futebol e a Taça Transmontana de Futsal Feminino, troféus que colocam frente a frente as equipas campeãs de cada associação.