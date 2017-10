Pioneiros isentos da 1ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

ACDR Vale Madeiro (distrital) e Clube Académico de Mogadouro (2ª Divisão Nacional) são os emblemas em prova da A.F. Bragança, ambos integram a zona norte.

O Vale Madeiro estreia-se na competição, em casa, frente ao Nelas e o Mogadouro joga fora com o ADRC Penaverdense.

A primeira eliminatória está marcada para o próximo dia 29 de Outubro.

Quanto aos Pioneiros de Bragança ficaram no lote das equipas isentas, que têm acesso directo à fase seguinte da prova.

Em femininos, o distrito conta com três equipas na Taça de Portugal de Futsal. Na série 1 está a formação dos pioneiros que joga fora com os Amigos Cerva, na 2 o Vimioso que defronta o FC Tirsense e na série 3 o Santo Cristo joga fora com o CDRC Tebosa.

Os jogos estão marcados para o dia 29 de Outubro.