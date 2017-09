Promessa da formação do GDB quer afirmar-se no plantel sénior

Gonçalo Pereira, tem 18 anos e começou a dar os primeiros pontapés do F.C. Mãe d´Água mas foi com a passagem para o GDB na temporada passada que se mostrou.

Na pré-época entrou de forma tímida nas partidas de preparação mas em jogos oficiais mostrou maturidade suficiente para convencer o treinador brigantino. Tony não teve qualquer dúvida em lança-lo no onze inicial na Taça de Portugal com o Vilalaverdense, com o Mirandela e Mondinense para o campeonato.

E como é próprio de um homem do ataque já marcou. Foi na terceira jornada, ao S.C. Mirandela.