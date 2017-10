Reforços acrescentaram experiência

No plantel, Ari e Riquinho foram as novidades do encontro. Os dois reforços brasileiros estrearam-se com a camisola da turma violeta e acrescentaram qualidade e experiência ao grupo.

Os transmontanos estiveram a perder por 2-0 mas até ao intervalo conseguiram inverter o resultado para 2-3.

Nos últimos 20 minutos, os Pioneiros mostraram algum desagrado em relação à arbitragem, sobretudo numa grande penalidade que Luís Rodrigues acabou por defender.

Os locais voltaram à vantagem, 5-3, apesar da superioridade dos Pioneiros. Os brigantinos nunca baixaram os braços e conseguiram chegar ao 5-5, que lhes garantiu a conquista de um ponto.

A 15 segundos do final do jogo faltou pontaria a Diogo para marcar o sexto, a bola passou junto ao poste da baliza do Candoso.

Na próxima jornada, marcada para sábado, os Pioneiros jogam em casa com o Nogueiró e Tenões.