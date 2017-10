Reforços precisam-se

A lista de lesionados é extensa o que obriga o treinador a improvisar nos treinos.

“Para ter um número considerável de jogadores para treinar tive que colocar os adjuntos e dois juvenis para poder fazer um 9x9. Isto é surreal. É fácil criticar o treinador, mas assim nem o Mourinho”, desabafou o técnico.

Tony está consciente do momento difícil que atravessa a equipa, mas acredita que é possível inverter este ciclo negativo. “Juntos vamos sair desta situação”.

No plantel, Fábio, Lapa, Obama, Adão e Zé Carlos continuam entregues ao departamento médico.

Esta segunda-feira, a direcção do GDB esteve reunida para analisar o actual momento do clube. À hora do fecho desta edição não foi avançado qualquer resultado da reunião.

Decorridas 6 jornadas do Campeonato de Portugal, o GDB é penúltimo com três pontos.