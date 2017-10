Selecção distrital inicia trabalhos no dia 18

A equipa da A.F. Bragança inicia os trabalhos no dia 18 de Outubro, no Sintético da Reginorde, em Mirandela, tendo em vista a participação na Taça das Regiões entre os dias 8 e 10 de Dezembro. A fase zonal norte realiza-se no distrito de Bragança.

O primeiro treino será de observação e vai contar com cerca de 30 jogadores.

Em relação às restantes selecções, Sílvio Carvalho vai ter a seu cargo os sub-14 masculinos e a selecção sub-16 feminina.

No futsal a escolha recaiu em António Fernandes, antigo defesa central do Macedo e actual treinador da equipa de juvenis do Clube Atlético. António Fernandes também já integrou os quadros da A.F. Ponta Delgada como seleccionador e vai ter seu cargo a selecção masculina sub-18 e sub-16 e a feminina sub-18.