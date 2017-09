Sete emblemas transmontanos procuram lugar na 3ª eliminatória da Taça de Portugal

A segunda eliminatória da Taça de Portugal arranca já no sábado, dia 23, com a partida SC Mirandela – Académica de Coimbra.

As semelhanças são muitas apesar de militarem em campeonatos diferentes. Ambas as equipas vestem de preto e branco, as duas são apelidadas de “alvinegras” e até o emblema do clube tem traços muito semelhantes.

O jogo é em Mirandela, no São Sebastião, recinto de boa memória para os alvinegros em partidas com equipas da Liga. Em 2011, o Mirandela afastou o Vitória de Setúbal. Seis anos depois, os transmontanos querem voltar a fazer taça.