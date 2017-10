Torcatense agudiza crise de resultados do GDB

O Grupo Desportivo de Bragança averbou mais uma derrota, 1-0 com o Torcatense na jornada 6, da série A, do Campeonato de Portugal.

Não há memória de um início de campeonato tão complicado para os canarinhos. O único triunfo que conseguiram foi em casa, na jornada 3, com o S.C. Mirandela por 2-0.