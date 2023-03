Torneio de Minibasquetebol reuniu cerca de 120 crianças

O Estrelas Brigantinas promoveu, este domingo, em Bragança, um Torneio de Minibasquetebol. A iniciativa contou com cerca de 120 pequenos basquetebolistas, em representação de seis clubes.

Nos escalões de sub-18, sub-10 e sub-12 não há competição oficial e é nestes torneios que os mais novos se mostram e colocam em prática o que aprendem nos treinos. “Estes escalões precisam de jogar. Este ano já participámos em alguns convívios. Fizemos apenas um torneio oficial em Gondomar e precisámos de competir mais”, disse Paulo Lourenço, coordenador de minibasquetebol no Estrelas Brigantinas.

A partilha de conhecimentos com atletas de outros clubes e de diferentes realidades competitivas ajuda os mais novos a crescer na modalidade. “É fundamental participarem pois é aqui que conseguem ter uma noção de uma realidade que nos treinos não conseguem ter. É bom treinar por treinar, mas é importante competir para desenvolver competências que nos treinos não conseguem desenvolver”, frisou Rui Ferreira, técnico do 5 Basket da Associação de Basquetebol do Porto.

Os jogos do Torneio de Minibasquete do Estrelas Brigantinas realizaram-se no Pavilhão da Escola Emídio Garcia. Participam cerca de 120 jovens basquetebolistas em representação do G.D. Macedense, Mirandela BC, CTM Vila Pouca de Aguiar, Diogo Cão, 5 Basket e Estrelas Brigantinas, o clube anfitrião.