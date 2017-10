Torneio Solidário recebeu cerca de 300 jovens jogadores

Artistas de palmo e meio mas com grande talento para o futebol mostraram-se solidários e não faltaram ao Vinhais Cup “IV Montes de Sorrisos”.

A iniciativa, organizada pela Montes Vinhais, no sábado, contou com cerca de 300 crianças de várias localidades em representação da Escola Crescer, FC Mãe D' Água, ADSP Vale do Conde, Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, Escola Diogo Cão, FC Leão Negro e Montes Vinhais.

O número de equipas “aumenta de ano para ano” segundo Nuno Fernandes. “Temos cada vez mais equipas. Esta edição superou as anteriores quer a nível desportivo quer a nível social”, acrescentou o presidente da Montes Vinhais.

O torneio, nos escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis, serviu para angariar bens alimentares e outros para ajudar pessoas desfavorecidas do concelho de Vinhais.

“Os objetivos a que nos propomos têm sido amplamente alcançados. Proporcionámos aos atletas um torneio competitivo de abertura e angariámos um número de bens alimentares bastante considerável”.

A distribuição dos bens angariados na edição deste ano do IV Montes de Sorrisos será feita pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco (CPCJ de Vinhais).