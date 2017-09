Vilela vai representar Portugal nos Mundiais de Ciclismo

Ricardo Vilela, ciclista da Manzana Postobon, natural de Bragança, vai representar a Selecção Nacional nos Campeonatos do Mundo de Ciclismo.

A competição começou esta segunda-feira, em Bergen, na Noruega, nas o brigantino só entra em prova no domingo, dia 24 de Setembro, na corrida de fundo de Elites juntamente com José Gonçalves, Nelson Oliveira, Ruben Guerreiro, Rui Costa e Tiago Machado.