Tempo de choro e ranger de dentes

O advogado “Joe” Biden é, desde 20 de Janeiro de 2021, presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência económica, tecnológica e militar da actualidade. Até ver. Coube-lhe a decisão final, e a correspondente supervisão, da retirada do Afeganistão das forças militares americanas e dos seus aliados, o que está a revelar- -se um fracasso monumental. É caso para se dizer que o homem mais poderoso da Terra se transfigura, neste caso, no calino cabo de esquadra da gíria militar. Não é, de facto, uma retirada bem planeada, ordeira e segura que está em desenvolvimento, mas uma verdadeira debandada militar, um estrondoso fracasso moral e um terrível drama social. Ainda que o processo tenha sido iniciado pelo polémico Bush, filho, e passado pelas mãos de Obama e Trump, a batata quente sobrou para Biden que, lamentavelmente, agora dá provas de não ter estatura para tão grandes desafios, como, de resto, já se suspeitava. Ninguém consegue compreender, por certo, como o exército nacional afegão, que arregimentava mais de 300 000 efectivos altamente bem armados, equipados e trainados, colapsou sem disparar um tiro que fosse, entregando armas e arsenais ao inimigo, de mão beijada. Houve, por certo, grandes e graves incompetências, para não dizer traições de quem, ao mais alto nível, dirigia politicamente o dito exército, o apoiava e comandava militarmente. Como também ninguém, em seu juízo perfeito, aceita pacificamente a tragédia que milhares de seres humanos estão presentemente a viver e o cruel retrocesso civilizacional que inevitavelmente se irá consumar com o assumir pleno do poder pelos talibãs, traduzido, sobretudo, no sacrifício cruel das mulheres. Sobreviva, ou não, o Afeganistão, como estado livre e independente, o mais provável é continuar a ser aquilo que sempre foi: um covil de sinistros terroristas. O pior de tudo, porém, é que Cabul não é assim tão distante de Paris, de Londres ou de Berlim quanto se possa pensar, o que não tranquiliza o mais humilde europeu que seja. Como Nova Iorque não estava assim tão distante de Cabul como se pensava antes de eclodir o trágico 11 de Setembro de 2001. Os satélites do Centro de Monitorização de Conflitos de Torrejón de Ardoz, uma agência da União Europeia (SatCen), poderão ser úteis para precaver conflitos domésticos, mas são incapazes de detectar talibãs e mujaedines equipados com cintos explosivos, no interior das grandes urbes europeias. Como de nada valerão os arsenais nucleares ingleses e franceses no combate urbano, político, religioso e social que os fundamentalistas islâmicos estão abertamente a promover e cuja arma mais cruel e sinistra é, sem dúvida, o êxodo forçado de milhares de infelizes das suas pátrias. Havemos de concluir que a grande crise da EU não é económica nem militar. É, acima de tudo, de liderança porque a generalidade dos seus políticos está atolada na mediocridade, pusilanimidade e corrupção. Lamentavelmente, a advertência que um notável grupo de generais franceses fez publicamente ao presidente Macron do risco de colapso da França às mãos de fanáticos islâmicos que atacam desapiedadamente a cultura e as tradições francesas e já impõem os seus mandamentos nos grandes subúrbios, desrespeitando a Constituição Francesa, terá caído em saco roto. O mesmo se aplica a todas as nações europeias que persistem em não separar claramente as louváveis ações humanitárias que são da sua cultura promover, das insensatas políticas de defesa e segurança nacionais. Acresce que políticos como Biden, ou Trump não são de fiar, para lá de que os americanos já não são o que eram. Ou o que foram na II Guerra Mundial, o período mais negro da história da Humanidade e da Europa muito em especial. No Afeganistão mais uma vez se confirma aquilo que sir Winston Churchill disse, um dia: “sempre se pode contar com os americanos para fazer a coisa certa – depois que tentaram todo o resto.” Só que a coisa certa para americanos como Biden, pode muito bem ser o sacrifício da Europa, abandonando os europeus com a mesma leveza com que agora abandonam os seus aliados afegãos. Entretanto a China do senhor Xi Jinping não deixará, por certo, de fornecer, na oportunidade, milhões de burcas às mulheres europeias submetidas à sharia entretanto decretada pelos novíssimos conquistadores sarracenos. E o astucioso senhor Putin não se coibirá de mobilizar o exército vermelho e ocupar toda a Europa, supostamente em defesa da cristandade, se acaso a guerra civil europeia deflagrar. É tempo de choro e ranger de dentes. Os europeus que se cuidem.