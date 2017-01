Jornalista transmontana publica livro de crónicas

“Más línguas, boas conversas” é o título do livro e foi também o título da crónica que a jovem de 27 anos começou por escrever em 2013, no jornal quinzenal Terra Quente, do grupo Pressnordeste, do qual o Jornal Nordeste também faz parte.

Este jornal não é publicado há mais de um ano mas a jornalista da Rádio Onda Livre, de Macedo de Cavaleiros, que diz que nunca pensou em exercer esta profissão, passou a escrever em diários digitais como o Notícias do Nordeste e o Diário de Trás-os-Montes.

Tânia Rei, natural de Suçães, no concelho de Mirandela assume-se como uma escritora de textos descontraídos que prometem fazer sorrir os leitores.