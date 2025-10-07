SC Mirandela regressa às vitórias com goleada no dérbi frente ao GB Bragança

O Estádio São Sebastião viveu, domingo, uma tarde de festa para os adeptos do Sport Clube Mirandela. A equipa orientada por Rafael Pinheiro bateu de forma clara o Grupo Desportivo de Bragança, por 3-0, no dérbi transmontano da 6.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal. Os alvinegros regressaram assim às vitórias, após três desaires consecutivos, num jogo em que foram mais eficazes e souberam explorar as fragilidades de um Bragança limitado no ataque.

O marcador abriu aos 26 minutos quando Levezinho, numa grande penalidade, colocou o Mirandela na frente. O golo deu confiança à equipa da casa, que passou a jogar de forma mais solta. O momento decisivo, contudo, surgiu já em tempo de compensação da primeira parte: Abazaj fez o 2-0 (45+2) e levou o Mirandela para o intervalo com uma vantagem confortável.

Na segunda metade, o Bragança tentou reagir, mas a ausência de referências ofensivas, fruto de lesões e castigos, deixou a equipa de André Irulegui sem capacidade para incomodar verdadeiramente a baliza adversária. Já perto do final, Pedro Vergueira, aos 88 minutos, fixou o resultado em 3-0.

No final do encontro, Rafael Pinheiro mostrou-se satisfeito com a resposta da sua jovem equipa. “Sentíamos que estávamos a crescer, em termos de jogo, mas os resultados não apareciam. Este grupo é muito jovem e precisava de uma vitória assim para perceber que a qualidade não tem idade. Contra um rival histórico, esta exibição dá-nos moral para o que aí vem. Trabalhar com vitórias é completamente diferente de trabalhar após derrotas”, referiu o técnico.

Sobre o próximo desafio, frente ao Caldas, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o treinador destacou que se sabe perfeitamente que esta se trata de uma equipa de uma divisão acima, em “excelente momento”, mas isso não amedronta os alvinegros. “Não vamos entrar derrotados. Vamos procurar jogar o nosso futebol e dignificar o clube. Se conseguirmos pôr em campo a qualidade e a intensidade que mostramos frente ao GDB, podemos sonhar”, rematou Rafael Pinheiro.

Do lado contrário, André Irulegui lamentou as ausências que condicionaram a estratégia brigantina neste jogo frente ao SC Mirandela. “Não tínhamos ponta de lança de raiz, fruto de expulsões e lesões. Isso obrigou-nos a adaptar e tornou o jogo mais difícil. O golo sofrido aos 45 minutos foi o que acabou por matar a partida. Estávamos dentro do jogo com 1-0, mas a ida para o intervalo em desvantagem deixou a equipa muito mais exposta. Ainda assim, os meus jogadores bateram-se bem e criaram algumas situações”, analisou.

O técnico do Bragança sublinhou também que o contexto adverso pesou nas opções disponíveis. “Foi uma tempestade perfeita de lesões e castigos, mas a vida segue. Agora temos de recuperar, lamber as feridas e preparar o jogo da Taça de Portugal contra o Braga, que é um desafio completamente diferente, outro planeta mesmo”, esclareceu André Irulegui.

Com este triunfo, o Mirandela soma três pontos fundamentais e volta a sorrir após uma série negativa, mostrando sinais de que pode lutar por uma época mais tranquila. O próximo jogo, frente ao Caldas, será um teste exigente mas também uma oportunidade de afirmação para o jovem plantel alvinegro.

Já o Bragança, apesar da derrota pesada, não perde de vista os objetivos do campeonato e concentra atenções na receção ao Braga para a Taça de Portugal. Um duelo de grande exigência, mas que poderá servir de motivação para um grupo que procura recuperar referências e consistência.