Artur Nunes é presidente da câmara municipal de Miranda do Douro há oito anos e recandidata-se para mais um mandato. Aos 50 anos, o economista, diz que pretende concluir este projecto, a que se propôs para 12 anos. Um projecto baseado na captação de investimento com o objectivo de “Honrar Miranda do Douro e os Mirandeses.”